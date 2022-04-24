İngiliz basınından tepki çeken ''Türkiye'' paylaşımı!

'Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı' başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen denizaltı görseline yer veren İngiliz basını, füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalıştı.

İngiltere basınından The Times gazetesi başta olmak üzere İngiliz gazeteleri, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.

"DENİZALTILARI UKRAYNA'DAKİ HEDEFLERİ VURMAK İÇİN KULLANDILAR"

Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda" denildi.

Kaynak: Haberler .