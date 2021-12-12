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TIMETURK / DÜNYA / İngiliz bakandan İran'a uyarı: Son bir şans için vaktiniz var

İngiliz bakandan İran'a uyarı: Son bir şans için vaktiniz var

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'ın nükleer anlaşmayı kurtarmak için hala vakti olduğunu fakat bunun İranlı müzakerecileirn masaya ciddi önerilerle gelmek için son şansları olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-12 16:54:04
İngiliz bakandan İran'a uyarı: Son bir şans için vaktiniz var

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Viyana'da devam eden fakat ara verilen müzekereler konusnuda ciddi olduklarını söylemesinin ardından G7 toplantılarında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmanın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Truss "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz," ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri önceki Başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş bunun üzerine İran da anlaşma şartlarına uymayı bırakmıştı.

Yeni Başkan Joe Biden nükleer anlaşmaya tekrar dönmek istese de henüz İran 2015'teki şartlara uyma konusunda bir niyet göstermedi.

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da cumartesi günü zamanın azaldığına dikkat çekmişti.

Anlaşmada imzacı olarak devam eden İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin Viyana'da yapılan görüşmelerde yer alıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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