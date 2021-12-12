İngiliz bakandan İran'a uyarı: Son bir şans için vaktiniz var

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'ın nükleer anlaşmayı kurtarmak için hala vakti olduğunu fakat bunun İranlı müzakerecileirn masaya ciddi önerilerle gelmek için son şansları olduğunu söyledi.