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İngiliz askerleri ile Estonyalı yerel sakinler arasında kavga çıktı

Letonya'daki NATO Uluslararası Taburu'nda görevli İngiliz askerlerin yerel sakinlerle kavga ettiği belirtildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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18.05.2021 19:08:03
İngiliz askerleri ile Estonyalı yerel sakinler arasında kavga çıktı

Estonya'nın Tapa kentinde bulunan taburda görev yapan İngiliz askerleri, kentteki bir restoranda karıştıkları kavgayla gündem konusu oldu.

Sputnik Türkçe'nin Virumaa Teataja gazetesinden aktardığı habere göre olay, 15 Mayıs'ta yaşandı. Kentteki bir fast food restoranına giden İngiliz askerler, bir kadına ilgi göstermeye başladı. Askerlerin tutumunu kabul edilemez bulan restorandaki bir grup erkek, duruma müdahale edince arbede çıktı.

Polis ekipleri olay yerine gelmeden gerilim yatışırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Tarafların tıbbi yardım talebinde bulunmadığı da ifade edildi.

Tapa'daki NATO Uluslararası Taburu, Nisan 2017'de kuruldu. Taburda İngiltere, Fransa ve Danimarka'dan askerler görev yapıyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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