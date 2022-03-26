DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu
Avrupalı liderler rubleye neden karşı?
2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?
2022 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
İstanbul Boğazı'nda mayın iddiasına açıklama var mı?
Muharrem İnce'den Halk TV'ye hodri meydan
PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı
1461 Trabzon FK - Sivas Belediyespor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert ''baraj'' yanıtı!
Başbakan Kurti'den Kosovalı Sırplara çağrı
Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vanspor FK - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI İZLE

TIMETURK / DÜNYA / İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu

İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu

Putin'in bir yol ayrımında olduğunu öne süren İngiliz analist Phillips O'Brien, 'Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu' dedi.

27 Dakika Önce
2022-03-26 12:52:33
İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 31. güne girilirken, Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Orgeneral Sergey Rudskoy'un, "operasyonun ilk etabı" tamamlandı, ikinci aşamaya geçildi" açıklaması farklı tepkilere yol açtı.

İngiliz analist Phillips O'Brien, Ukrayna'daki Rus işgal stratejisinin başarısız olduğunu öne sürerek, "Ukrayna'yı hafife alan Putin bir yol ayrımında" açıklamasında bulundu.

Kıdemli askeri analist O'Brien, BBC'ye verdiği demeçte, "Rusya'nın Ukrayna'daki ilk stratejisi başarısız oldu ve ordusunun şimdi ne yapacağına karar vermesi gerekiyor." dedi.

harita_3

'abcnews'in haberine göre; Andrews Üniversitesi'nde stratejik çalışmalar profesörü olan Phillips O'Brien, birçok yabancı gözlemcinin başlangıçta savaşta Rus askeri üstünlüğünün hakim olacağını varsaydığını söyledi.

Ancak bunun, askerlerinin risk almaya istekli olup olmadığını dikkate almayan Rusya'nın yetenekleri hakkında "çok yanlış bir görüş" olduğunu söyledi ve "Aynı zamanda, Ukrayna'nın yetenekleri hafife alındı" diye ekledi.

Prof O'Brien, "Ukraynalılar 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden bu yana savaşa hazırlanıyorlardı ve bir Rus diktatörlüğü altında yaşamak istemiyorlardı" dedi.

"Şimdi Rusya ne yapacağına karar vermeli" diyen analist O'Brien, "Tartışma, en rasyonel eylem şekli olacaktır ve bir anlaşmaya varmaya çalışmayı içerecektir, ancak" şimdi yapmaya istekli görünmüyorlar "dedi.

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş