İmran Han tutuklandı mı? Pakistan’da neler oluyor?

Pakistan’da görevden alınan eski başbakan İmran Han tutuklandı ile ilgili haberler yayıldı. Peki İmran Han tutuklandı mı? Erdoğan ile yakınlığı bilinen İmran Han’a ne oldu? Pakistan’da son durum nedir? İşte detaylar...

Pakistan eski Başbakanı ve PTI partisi lideri İmran Han tutuklandı haberleri doğru mu? İmran Han hapse mi atıldı? Son Dakika İmran Han tutuklandı ile ilgili bilgiler doğru mu?

İmran Han Pakistan'da görevden alınmıştı. İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlığı herkes tarafından bilinen bir durum. İmran Han'ın tutuklandığı ile ilgili haberler yayıldı. Pakistan'da halkın sokağa döküldüğü videolara yansıyor. Pakistan'da durumlar karışık gözüküyor. İşte Pakistan ile ilgili son dakika durumu…

Pakistan basınında yer alan haberlerde, Margalla bölgesi yerel sulh hakimi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi genel başkanı İmran Han hakkında tutuklama kararı verdi.

İmran Han hükümeti düştü mü?

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düştü, Han ise görevden alınmıştı.

Ülkede 3 dönem başbakanlık görevini yürüten Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da parlamentoda yapılan seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Eski Başbakan İmran Han hakkında 21 Ağustos günü, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" suçlamasıyla Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.

İmran Han'a yöneltilen suçlamalar arasında, Han'ın "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtilmişti.

İmran Han tutuklandı mı?

Hakkında tutuklama emri çıkarılan İmran Han için halk sokağa çıktı. Han'ın destekçileri, tutuklama kararının haksız olduğunu söyleyerek Han'a destek veriyorlar.

Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) üyeleri de İmran Han hakkında tutuklama emri çıkarılmasına tepki gösterdi.

PTI partisinin üyelerinden Maleeka Buhari, partisinin demokrasi sürecini devam ettirmek istediğini, faşizmi ve barbarlığı kabul etmediğini belirterek, "Diledikleri zaman İmran Khan'a dava açıyorlar. İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek ve hukuken direneceğiz" ifadelerini kullandı.