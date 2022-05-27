İmran Han, İslamabad yürüyüşünü iptal etti

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'a doğru yaptığı yürüyüşü 'daha fazla şiddeti önlemek için' iptal ettiğini söyledi.

Peşaver'de basın mensuplarına konuşan Han, İslamabad'daki yürüyüş ve mitingin iptaline dair değerlendirmelerde bulundu.

Han, polisin göstericilere müdahalesinde büyük çaplı şiddet olaylarının patlak verebileceğini gördüğünü vurgulayarak, şiddet eylemlerinin önüne geçmek için yürüyüşü iptal ettiğini kaydetti.

Polisin partililere göz yaşartıcı gaz sıkıp copladığını dile getiren Han, "Bu beni ülkenin iyiliği için yürüyüşü iptal etmeye sevk etti." dedi.

Han, Başbakan Şahbaz Şerif'in partililere yönelik baskı politikasını eleştirerek seçim kararı alınmaması durumunda daha büyük bir kitleyle yeni bir yürüyüş başlatacağı uyarısında bulundu.

Han dün, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkente yürüyüşü iptal etmişti. Yürüyüşlerde, onlarca Han destekçisinin yanı sıra en az 100 polis de yaralanırken olaylarda yaklaşık 1700 kişi gözaltına alınmıştı.

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı. İslamabad yönetimi ise Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor. AA