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İmran Han hakkındaki kritik oylama sonuçlandı

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

9 Dakika Önce
2022-04-03 11:07:34
İmran Han hakkındaki kritik oylama sonuçlandı

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumu yerel saatle 12.00'de parlamentoda başladı.

Oturum başladıktan kısa süre sonra Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, devlete bağlılığın Anayasa'nın 5. maddesi uyarınca her vatandaşın temel görevi olduğunu belirterek, hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu ifade etti.

Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Suri'yi güvensizlik oylamasının Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda karar vermeye çağırdı.

Suri de Başbakan Han'a yönelik güvensizlik oylamasını Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

- Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı. .

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