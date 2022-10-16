İmran Han gitti ama ABD-Pakistan ilişkileri yeniden bozuldu

İmran Han’ın geçtiğimiz Nisan’da görevinden alınması öncesi karşı karşıya gelen ABD ve Pakistan arasında yeniden kriz çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Pakistan'ı 'uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri' olarak nitelendirdi. Gelişme üzerine ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Başbakan Şahbaz Şerif’ten Biden’a tepki geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Pakistan'ı 'uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri' olarak nitelendirdi. Gelişme üzerine ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Biden'ın bir etkinlikte yaptığı konuşmada Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmesi İslamabad yönetiminin tepkisini çekti.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'un Bakanlığa çağrılarak Biden'ın "gerçeklerle uyuşmayan asılsız ifadeleri" sebebiyle Pakistan'ın hayal kırıklığının ve endişesinin kendisine iletildiği vurgulandı.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARI ŞAŞIRTICI

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ise Karaçi'de yaptığı açıklamada, Biden'ın ifadelerinin "şaşırtıcı" olduğunu belirterek konuyu Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştüğünü söyledi.

Zerdari, bu konuşmanın özel bir etkinlikte yapıldığını, resmi bir toplantı veya röportaj sırasında gerçekleştirilmediğini vurgulayarak "Bunun ilişkilerimize olumsuz bir etki yapacağına inanmıyorum." dedi.

PAKİSTAN SORUMLU DEVLET" VURGUSU

Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın sorumlu bir devlet olduğunu işaret ederek "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gereklilikleri uyarınca nükleer varlıklarımızın en iyi güvencelere sahip olmasından gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Şerif, bu güvenlik önlemlerini son derece ciddiyetle ele aldıklarına dikkati çekerek, "Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

İMRAN HAN'DAN HÜKûMETE TEPKİ

Eski Başbakan İmran Han ise Biden'ın Pakistan'ın nükleer programıyla ilgili yorumlarını "yersiz bir sonuç" olarak nitelendirdi. Han, Biden'ın ifadelerinin Şahbaz Şerif hükumetinin dış politikadaki başarısızlığını yansıttığını kaydetti. ABD Başkanı Biden, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmişti.

İMRAN HAN'I ABD Mİ GÖNDERMİŞTİ

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz Nisan ayında hakkında gerçekleştirilen güvensizlik oylaması sonucu iktidardan indirilmişti. İmran Han iktidarda olduğu süre boyunca Çin ile yakınlaşmış, ABD ve Batı ülkelerinden uzak bir siyaset izlemişti. Han'ın iktidardan indirilmesi sonrası Batı bloku ile iyi ilişkilere sahip Şahbaz Şerif, Başbakan olmuştu. İmran Han, güvensizlik oylaması sürecinde yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi. Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun” verildiğini, mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak” şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktarmıştı. Han, “(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı.” ifadesini kullandı.

Ancak, Han'ın iktidardan ayrılmasından aylar sonra Pakistan ve ABD'nin arasında yeni bir krizin baş göstermesi dikkat çekici bulunuyor… .