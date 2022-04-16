Middle East Monitor haber sitesinde hükümetten düşürülen Pakistan Başbakanı İmran Han ile ilgili dikkat çekici bir analiz haber yayımlandı. Haberde, 'İmran Han, Erdoğan'ın orduyla olan ilişkisinden ders almalıydı' denildi.

Pakistan'da geçen hafta parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu Başbakan İmran Han hükümetinin düşülmesinin yankıları sürüyor.

Middle East Monitor (MEMO) haber sitesinde yayımlanan analiz haberde, "İmran Han, Erdoğan'ın orduyla olan ilişkisinden ders almalıydı" denildi.

Middle East Monitor'da İmran Han ve Erdoğan karşılaştırmasıyla ilgili dikkat çeken bölüm şöyle:

İmren Han'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından tasfiye ettiği orduyla olan ilişkilerinden ders almış olması gerekirdi. Sonuçta, her iki liderin de ideolojik olarak birbirine benzediği ve önemli ölçüde Türkiye'nin ön plana çıktığı düşünülüyor. Ordunun başında olduğu, kendisini demokrasinin koruyucusu olarak gördüğü ve dört sivil hükümeti devirdiği için Erdoğan Pakistan'a benzer bir güç yapısına sahipti.

Daha önceki Türk liderlerin aksine, Erdoğan ordu tarafından sindirilmeyi reddetti ve popülist bir dalga sürerken orduyu ve diğer siyasi rakipleri yavaş yavaş tasfiye etti. 2016 darbe girişiminden önce bile, Erdoğan'ın iktidardaki AK Parti'sine ilk büyük meydan okuma, İstanbul'daki 2013 Gezi Parkı protestolarıydı. Ordu, büyük ölçüde, görevdeki ve geri dönen subayların yanı sıra politikacılar ve gazeteciler de dahil olmak üzere hükümete karşı komplo kurmakla suçlanan yüzlerce şüphelinin yargılandığı tartışmalı Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle ortalıkta görünmüyordu. Türkiye'de yaşanan aynı oyun nükleer silahlı Pakistan'da tekrarlansaydı büyük bir endişe kaynağı olabilirdi, ancak gelişmeler Erdoğan'ın hayatta kalmasını sağladı ve orduyu Türkiye siyasetinin dışında tuttu. .