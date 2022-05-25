İmran Han: Benim yaptığım siyaset değil cihad

ABD'nin yargı darbesi ile devrilen İmran Han direnişini sürdürüyor. Taraftarlarını başkent İslamabad'a davet eden İmran Han yargı darbesi ile başbakan olan Şahbaz Han tarafından 'ülkeyi iç savaşa sürüklemekle' suçlandı.

Parlamentoda yapılan güven oylamasıyla iktidarına son verilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han direnmeye devam ediyor.

İmran Han, destekçilerinebaşkent İslamabad'a yürüyüş çağrısında bulundu.

ŞEHRE GİRİŞLER YASAKLANDI!

Bugün göstericilerin İslambad'a ulaşması beklenirken hükümet, Han'ın destekçilerinin şehre girişini durdurma sözü vererek mitingi 'ulusu bölme ve kaosu teşvik etme' girişimi olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah dün yaptığı açıklamada, "Kimsenin başkenti kuşatmasına ve şartlarını dikte etmesine izin verilmemelidir" ifadelerini kullanırken, Başbakan Şahbaz Şerif ise pazartesi günü gazetecilere verdiği bir demeçte "İmran Han ülkede bir iç savaş başlatmak istiyor ancak yanılıyor. Çünkü bu millet onu affetmeyecek ve yakasına yapışacak" değerlendirmesi yaptı.

İslamabad polisi bugün, şehrin tam abluka altına alınmasını ve yoğun güvenlik tedbirlerini öngören bir trafik planı yayınladı. İslamabad'a giden ana otoyollardaki giriş ve çıkış noktaları, en yakın ana şehirler olan Peşaver, Lahor ve Multan çevresinde polis tarafından kapatıldı.

Öte yandan Han'ın partisi PTI'dan yapılan bir açıklamada, polisin gece boyunca düzenlediği baskınlarda yüzlerce PTI destekçisini tutukladığı ve gözaltına aldığı iddia edildi.

İMRAN HAN: BUNU SİYASET DEĞİL, CİHAT OLARAK GÖRÜYORUM

Yürüyüşe ilişkin Peşaver'deki gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İmran Han, Pakistan tarihindeki en büyük yürüyüşe öncülük edeceğini söyleyerek, "Bunu siyaset değil cihat olarak görüyorum" dedi.

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta (bugün) başkent İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

Kaynak: dogruhaber.com .