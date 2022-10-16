IMF: Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin paylaştığı grafiğe göre, Türk Lirası (TL), yılbaşından bu yana ABD Dolar'ı karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

IMF, "Ülkeler güçlü dolara karşı ne yapmalı" başlıklı yeni bir makale yayımladı. IMF, doların 2000 yılından sonra en güçlü olduğu seviyeye çıkarak yen karşısında yüzde 22, Euro karşısında ise yüzde 13 değerlendiğini hatırlattı. Makalede, güçlü doları ivmesinin enflasyonu düşürmeye çalışan birçok ülkenin işini zorlaştırdığı belirtildi.

Yapılan hesaplamalara göre, ABD Dolar'ında yüzde 10'luk değerlenmenin diğer ülkelerin enflasyonunda yüzde 1'lik artışa neden olduğu tahmin ediliyor.

Makalede, dış ticaret hadlerinin ABD lehine değiştiği bildirildi. Merkez Bankaları'nın rezerv satarak para birimindeki değer kaybının önüne geçmesinin ise geçici bir çözüm olabileceği belirtildi.

IMF'nin paylaştığı grafiğe göre, Brezilya, Meksika ve Peru hariç bütün ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, yılbaşından bu yana en büyük değer kaybı TL'de gerçekleşti. TL, dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. .