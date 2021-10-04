IMF'de 'darbe girişimi'! Çin krizi büyüyor; başkan sorgulanacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya yönelik 'Çin lehine verilerle oynama' suçlamasında yeni perde açıldı. Georgieva sorgulanacak. Nobel Ödüllü ekonomist Stiglitz gelişmeleri 'darbe girişimi' olarak yorumladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva hakkında Çin lehine verilerle oynama suçlamasıyla yürütülen soruşturma genişletiliyor. Reuters ajansı, Georgieva'nın Dünya Bankası'nda çalıştığı dönemde Çin'in küresel sıralamalardaki pozisyonunun yükseltilmesi için çalışanlarına baskı yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, bu hafta bir dizi ismin İcra Kurulu'nda sorguya çekileceğini duyurdu. Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz ise gelişmeleri 'darbe girişimi' olarak niteledi.

IMF BAŞKANI NE İLE SUÇLANIYOR?

İddiaya göre Georgieva, 2017 yılında Dünya Bankası CEO'su olduğu dönemde hazırlanan yıllık 'İş Yapma Kolaylığı' raporunda, eski Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'le birlikte, Çin'in sıralamasının yükseltilmesi için çalışanlara baskı yaptı. Çin'in sıralamasının bu yolla raporda 85'ten 78'e yükseldiği, böylece ülkede gerçekte olduğunda daha iyi bir yatırım ortamının bulunduğuna yönelik algı oluşturulduğu, banka yönetiminin o dönemde ihtiyaç duyduğu sermaye artırımına bu yılla Pekin'den destek alındığı ileri sürülüyor.

KONUŞMA YAPACAĞI GÜN SORGULANACAK

İddialar, Dünya Bankası etik kurulunun talebiyle başlatılan soruşturmayı yürüten WilmerHale hukuk bürosu tarafından hazırlanan raporda iki hafta önce gündeme gelmişti. Reuters ajansı, IMF yönetim kurulunun söz konusu rapora dayanarak hem Georgieva'nın kendisini, hem de incelemeyi yapan avukatları sorgulayacağını duyurdu. Suçlamaları reddeden Georgieva'nın, IMF ve Dünya Bankası'nın 11-17 Ekim'deki yıllık toplantılarında konuşma yapacağı gün sorgulanacağı belirtiliyor.

'MUHAFAZAKÂR GÜÇLERİN İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ'

Georgieva hakkındaki suçlamalara, Dünya Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden olan Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz'den sert tepki geldi. Stiglitz, Georgieva'nın bir 'darbe girişimiyle' karşı karşıya olduğunu söyledi. Nobel Ödüllü ekonomist, söz konusu raporun Georgieva'yı itibarsızlaştırmak ve devirmek için haksız yere kullanıldığı yorumu yaptı.

Stiglitz, Georgieva'nın 'kalkınmakta olan ülkeleri desteklediği ve IMF'yi iklim değişikliği konusunda küresel liderlik rolünü üstlenecek şekilde konumlandırdığı' için 'muhafazakâr güçlerin hedefi haline geldiğini' söyledi. Project Syndicate sitesinde konuyla ilgili 'IMF'de darbe girişimi' başlıklı bir makale kaleme alan Stiglitz, "Georgieva tamamen profesyonel bir şekilde davrandı; aynı benim yapacaklarımı yaptı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.