DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi
AB Komisyonu'ndan çağrı: AB ülkeleri kabul edecekleri Afganların sayısını artırsın
Ufuk Coşkun: Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
Erzurum namaz vakitleri
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afgan ordusunun 11 günde çökeceğini görmedik
Sigara zamlandı mı? 2021 sigara fiyatları ne oldu?
ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti
Krep nasıl yapılır?
Ünlü Genç İş Adamı Yusuf Yiğit'den Örnek Davranış
İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır?
Rüyada deniz görmek ne anlama gelmektedir?
ABD: Taliban'ın verdiği sözleri tutup tutmayacağını izleyeceğiz
'Filenin Sultanları'ndan ilk galibiyet!
Taliban kapı kapı dolaşıp, Afganlara işe dönmelerini söylüyor
Sanal POS ile reel işlemler

TIMETURK / DÜNYA / IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi

IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan'ın özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi ile diğer IMF kaynaklarına erişemeyeceğini duyurdu.

7 Dakika Önce
2021-08-19 00:42:08
IMF Afganistan'ın fon kaynaklarına erişimini engelledi

IMF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uluslararası toplumun görüşlerinin her zaman olduğu gibi IMF'ye rehberlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda uluslararası toplumda Afganistan'daki hükümetin tanınması konusunda bir netlik yok ve bunun sonucu ülke SDR'lere veya diğer IMF kaynaklarına erişemez." ifadesi kullanıldı.

Afgan hükümetinin nakit rezervlerinin büyük kısmı ülke dışında

Öte yandan The New York Times'ın bugün yayımlanan haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Taliban'ın IMF'nin gelecek hafta Afganistan'a sağlamayı planladığı 400 milyon doların üzerindeki SDR tahsisini engellemek için çalıştığı kaydedilmişti.

Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi ise Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirmişti.

Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankasında (Fed) tutulduğunu belirterek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankasında ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu kaydetmişti.

The Washington Post'un dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde de Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarılmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş