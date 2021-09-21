İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi.

İlk olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Maksimos Sarayı'nda Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Miçotakis ile İmamoğlu, buluşmada Türkiye ve İstanbul hakkında sohbet gerçekleştirdi.

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