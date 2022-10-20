İlk Neandertal ailesinin kalıntıları bulundu!

Sibirya’nın güneyinde bir mağarada bulunan 59 bin yıllık kalıntıların Neandertal bir baba, genç kızı ve ikinci derece akrabalarına ait olduğu anlaşıldı.

Rusya'da Güney Sibirya'da insanların kalıtsal akrabası olan Neandertal türüne ait 59 bin yıllık kalıntıların bir baba, genç kızı ve yakın akrabalarına ait olduğu ortaya çıktı.

Altay dağları üzerinde Chagyrskaya ve Okladnikov mağaralarında bulunan ait olduğu anlaşılan kalıntılar Neanderthaller arasında toplumsal örgütlenmenin ilk örneğini teşkil ediyor.

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü araştırmacısı Dr. Laurits Skov, 7'si erkek, 6'sı kadın 13 bireyin DNA incelemesi sonuçlarını “Aynı zaman diliminde yaşamış olmaları gerçeği heyecan verici, bu aynı topluluğa ait olduklarını gösteriyor. İlk kez genetik çalışmalar ile Neanderthal toplumunu inceleyebileceğiz” diye değerlendirmesi yaptı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma aynı zamanda incelenen kalıntılarda anneden geçen mitokondri DNA'sındaki heteroplasmid benzerliklerin aile genetik havuzunun 10 - 20 kişi arası olduğunu gösterdi. Bu sayı insanların genetik havuzlarının çok altında olmakla birlikte nesli tükenen hayvanlarda görülen bir durum olduğu belirtildi. Erkekten geçen Y kromozomunda ise genetik çeşitliliğin daha dar olduğuna çalışmada yer verildi. Bu bulgular toplulukların kadın göçü ile bağdaştığına ve topluluktaki kadınların yüzde 60'ının göç ederek erkeklerle eşleştiğine işaret ediyor.

Çalışma yazarlarından Benjamin Peter buluntular üzerine “Çalışmamız bir Neanderthal toplumunun nasıl olabileceği konusunda sağlam bir görüntü sunuyor” ifadelerini kullandı.