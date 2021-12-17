İlk kez bir uzay aracı, güneşe 'dokundu'

NASA'nın uzay aracı Parker Solar Probe, Güneş'in korona olarak bilinen atmosferine giriş yaptı ve bu şekilde ilk kez güneşe 'dokundu'.

NASA'nın uzay aracı Parker Solar Probe, ilk kez güneşe "dokundu".

Parker 1 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa sahip bu bölgeye girebilmek adına özel olarak tasarlanmıştı.

Bilim insanları gelişmeye ilişkin haberi Amerikan Jeofizik Birliği'nin toplantısında duyurdular.

Parker Solar Probe, nisan ayında uzay aracının güneşe sekizinci yaklaşımı sırasında koronadan geçmeyi başardı. Bilim adamları, verileri toplamanın birkaç ay sürdüğünü ve ardından bu verileri doğrulamanın da yine aylar aldığını duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden proje bilimcisi Nour Raouafi, bu gelişme için "Büyüleyici bir şekilde heyecan verici" ifadesini kullandı.

2018'de fırlatılan Parker, Güneş ile atmosferi olarak kabul edilen düşük yoğunluklu plazma atmosferi arasındaki pürüzlü, düzensiz sınırı ilk geçtiğinde yıldızın merkezinden 13 milyon kilometre uzaktaydı. Araştırmacılara göre uzay aracı en az üç kez atmosfere girdi ve çıktı.

Michigan Üniversitesi'nden Justin Kasper gazetecilere verdiği demeçte, "Yaklaşık beş saat boyunca bu alanda kaldık. Şimdi beş saat denince, bu kulağa çok büyük gelmiyor. Ancak Parker o kadar hızlı hareket ediyor ki bu süre zarfında çok büyük bir mesafe kat etmiş oluyor. Saniyede 100 kilometrelik bir hızdan bahsediyoruz. Bu da bize çok büyük bir veri sağladı" dedi.

Korona Güneş'in başladığı yer

Güneşin katı bir yüzeyi olmadığı için korona yıldızda olay ufkunun başladığı yer olarak kabul ediliyor. Bu, manyetik açıdan yoğun bölgeyi yakından keşfetmek, Dünya'daki yaşamı engelleyebilecek güneş patlamalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Parker, ağustos ayında koronaya dokuzuncu girişini yaptı ancak henüz bu temasa ilişki verilerin analizi tamamlanmadı. Kasım ayında da 10. ve son girişini yaparak bu ilk toplu dalışlarını tamamlamış oldu.

Parker, 2025'teki büyük final yörüngesine kadar güneşe daha da yaklaşmaya ve koronanın derinliklerine dalmaya devam edecek.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.