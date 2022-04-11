İlk kez belgelendi: İnsan beyni zamana bağlı olarak büyüyüp küçülüyor

Bilim insanları, insan beyni boyutlarının zaman içerisinde nasıl büyüyüp küçüldüğünü ortaya koyan bir grafik yayınladı.

Bilim insanları bir süredir insan beyninin boyutunun zamanla değiştiğini biliyordu, ancak bu değişimi belgeleyecek araçlardan yoksun olduğumuzdan dolayı bu alanda ortaya somut veriler konamıyordu.

Cambridge Üniversitesi'nden Richard Bethlehem liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi kısa bir süre önce dünyanın ilk beyin büyüklüğü grafiğini yayınladı. Bethelhem'in ekibi, araştırma için, dört aylık çocuklardan 100 yaşındaki yetişkinlere kadar 100.000'den fazla insandan alınan beyin taramalarını derledi. Ortaya son derece çarpıcı bir sonuç çıktı. Ortalama bir insan beyni, gençlik sırasında bir büyüme patlaması yaşıyor, daha sonra ileri yaşlarda kütle olarak küçülmeye başlıyor.

Ekip, beynin büyüyüp küçülme yolculuğunu grafiklere aktardı. Bu büyüme grafiklerinin doktorlara özellikle psikiyatrik hastalıklara teşhis koymaya çalışırken yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu bilgilerin sadece kanser veya hasar gibi fiziksel rahatsızlıkların keşfi için değil, aynı zamanda bilişsel ve davranışsal işlev bozukluğunun olası tespiti için de önemi var.

Kaynak: Chip Online .