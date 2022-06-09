İlginç düzenleme: İnekler ve koyunların çıkarttığı gaz vergilendirilecek

Yeni Zelanda, ülkenin en büyük sera gazı kaynağının önüne geçmek için inek ve koyunların çıkarttığı gazın vergilenmesini planlıyor.

BBC'de yer alan habere göre, 5 milyondan biraz fazla nüfusu olan Yeni Zelanda'da 10 milyon inek ve 26 milyon koyun bulunuyor. Ülkenin sera gazı emisyonunun neredeyse yarısı, hemen hemen hepsi metan gazı olmak üzere tarımdan kaynaklanıyor.

Yeni Zelanda İklim Bakanlığı, sera gazı kaynağını kesmek için ülkedeki inek ve koyunların çıkarttığı gazın vergilendirilmesi üzerinde duruyor. Plan gerçekleşirse, Yeni Zelanda çiftçilerin sahip olduğu hayvanların çıkarttığı metan gazını vergilendiren ilk ülke olacak.

Teklife göre, çiftçilerin 2025'ten itibaren emisyon paylarını ödemesi gerekecek. Öte yandan çiftçiler çiftliklere ağaç dikmek gibi yöntemlerle ödedikleri vergiden düşebilecek.

Metan gazı, karbondioksitten sonraki en yaygın ikinci sera gazı olarak biliniyor. .