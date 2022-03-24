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TIMETURK / DÜNYA / İlginç araştırma: Erkekler daha mı zeki, yoksa öyle mi sanıyorlar?

İlginç araştırma: Erkekler daha mı zeki, yoksa öyle mi sanıyorlar?

Yapılan bir araştırma sonucuna göre, erkeklerin kendi IQ seviyelerini kadınlardan hep daha yüksek gördüğü anlaşıldı. Buna göre araştırma, toplumun erkeklere kendilerine aşırı güvenmeyi öğrettiğine dair fikirleri pekiştiriyor.

3 Saat Önce
2022-03-24 07:58:05
İlginç araştırma: Erkekler daha mı zeki, yoksa öyle mi sanıyorlar?

Bilim insanları, erkeklerin kendi zeka seviyelerini abartmaya daha eğilimli olduğunu tespit etti.

Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Psychology'de yayımlanan araştırmada, bireylerin IQ puanlarına, yani zekayı ölçme amaçlı testlerden çıkarılan değerlerine bakışı ve cinsiyetleri arasındaki ilişki ele alındı.

"ERKEKLER VE KADINLAR GERÇEK IQ AÇISINDAN FARKLILIK GÖSTERMEZ"

Bu araştırma, insanların kendilerini ne kadar zeki olarak düşündüğünü gösterme açısından aydınlatıcı oldu. Avustralya'nın Griffith Üniversitesi'nden David Reilly, "Psikoloji ve zeka araştırmacıları şu konuda net: Erkekler ve kadınlar gerçek IQ açısından farklılık göstermezler" diye konuştu. Araştırma ekibinde yer alan Reilly, "Daha akıllı cinsiyet yoktur" ifadelerini kullandı.

DAHA ERKEKSİ DAVRANANLARI ZEKİ GÖRME EĞİLİMİ VAR

Çalışmada, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri adı verilen bir ölçme-değerlendirme yöntemi kullanıldı. Bu yöntem bireylerin cinsiyet rolü yönelimlerini ölçmek için geliştirilmiş, yaygın kullanılan bir ölçek.

Reilly'nin aktarımına göre bulgular, cinsiyet rollerinin insanların kendi bilişsel yeteneklerini nasıl değerlendirdiği üzerinde derin etkileri olduğu anlaşıldı. Öte yandan, doğumda atanan cinsiyete bakılmaksızın daha erkeksi davranan insanların da kendilerini daha zeki görme eğilimi gösterdiği tespit edildi.

Diğer bir deyişle, eem Cinsiyet Rolü Envanterine göre erkeklik açısından yüksek puan alan kadınların da zeka seviyelerini daha çok abarttığı ortaya çıktı.

103'ü erkek, 125'i kadın 228 katılımcı yer aldığı araştırma türünün ilk örneği değildi. Daha önce cinsiyet faktörünü çeşitli açılardan göz önünde bulunduran birçok zeka araştırması yapılmıştı. Ancak bu, "psikolojik cinsiyete" odaklanan ilk araştırmalardan biri oldu.

Katılımcılara öncelikle zekanın nasıl puanlandığına dair bilgi verildi ve sonra IQ'larını tahmin etmeleri istendi. Katılımcıların üçte ikisinin (yüzde 66) kendine 85 ve 115 arasında puan verdiği görüldü.

ERKEKLER KENDİ IQ SEVİYELERİNİ KADINLARDAN DAHA YÜKSEK GÖRÜYOR

5 erkek ve 38 kadın, zekalarını ortalamanın altında diye değerlendirirken, erkeklerin kendi IQ seviyelerini kadınlardan hep daha yüksek gördüğü anlaşıldı.

Araştırmacılar, bu bulguların önemli toplumsal çıktıları olduğunu ifade ediyor.

Buna göre araştırma, toplumun erkeklere kendilerine aşırı güvenmeyi öğrettiğine dair fikirleri pekiştiriyor.

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