İlber Ortaylı'dan ''İsveç-Finlandiya'' değerlendirmesi

Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunu köşesine taşıdı.

Ortaylı, "Dış politikanın maalesef direkt nutuklar, değerlendirmeler dışında ince hesaplara ve diplomatik müzakere tekniklerine dayandığı bir gerçek" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında, "İsveç'in bazı konularda Avrupa Birliği üyelerine göre daha dengeli gittiği lakin esas noktalarda da son derece fütursuz ve müttefik bir devletin politikasına yakışmayacak işlemlerde bulunduğu, ilişkiler ve destek sisteminden vazgeçmediği anlaşılıyor. Bu nedenle Türkiye, İsveç'in ittifakını reddediyor. Burada tabii derhal bizim toptancı zihniyetimiz devreye girdi. “Finlandiya'yı da istemeyiz” deniyor. Finlandiya ayrı, İsveç ayrı. İki devletin tutumu arasında her şeye rağmen fark var. Dış politikanın maalesef direkt nutuklar, değerlendirmeler dışında ince hesaplara ve diplomatik müzakere tekniklerine dayandığı bir gerçektir. Kuzeyin uzaklıklarında Türkiye üzerindeki ittifaka yakışmayan politikalar güdülüyorsa bunları telaşa kapılmadan değerlendirmek ve çok da lazım olmayan bir ittifakı da önlemekte beis yoktur." dedi.