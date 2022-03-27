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'İktidarda Biden değil Trump olsaydı, Putin Ukrayna işgalini gerçekleştiremezdi'
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'İktidarda Biden değil Trump olsaydı, Putin Ukrayna işgalini gerçekleştiremezdi'

'Trump: The Hidden Halo' adlı bir kitabın yazarı siyasi analist Simon Dolan, Trump'ın başkanlığı kaybetmesinden bu yana ABD'nin dünya sahnesinde çok daha zayıf kaldığını belirterek, 'Trump ikinci dönem için seçilseydi, Putin Ukrayna işgalini gerçekleştiremezdi' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-27 10:13:29
'İktidarda Biden değil Trump olsaydı, Putin Ukrayna işgalini gerçekleştiremezdi'

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken ABD Başkanı Biden'in savaş karşısında takındığı tavır yaptığı ikircikli açıklamalar tepki çekiyor.

'Trump: The Hidden Halo adlı bir kitabın yazarı siyasi analist Simon Dolan, Trump'ın başkanlığı kaybetmesinden bu yana ABD'nin dünya sahnesinde çok daha zayıf kaldğını belirterek, "Trump ikinci dönem için seçilseydi Ukrayna işgali gerçekleşmeyebilirdi" dedi.

"Donald Trump, Putin için güçlü ve tehlikeli bir düşmandı" diyen analist Simon Dolan, Express.co.uk'ye verdiği demeçte, Biden yönetimini eleştirerek, Trump'ın başkanlığı kaybetmesinden bu yana ABD'nin dünya sahnesinde çok daha zayıf kaldığını söyledi.

"Joe Biden'ın uluslararası sahnedeki performansı, Afganistan'dan feci bir şekilde asker çekmesinden bu yana ciddi şekilde eleştiriliyor" diyen Simon Dolan şunları söyledi:

"Biden, Beyaz Saray'daki görevinin başlangıcından bu yana açıkça ortaya çıkan şey, onun sıkıntı veya zorluk karşısında zor kararlar alamadığıdır.
2020 Başkanlık Seçimlerinin sonucu farklı olsaydı, tamamen farklı bir senaryoda olacağımızı ve dünya sahnesinde çok daha güçlü bir Beyaz Saray'ın diplomatik gücünü göstermesine tanık olacağımızı söylemek doğru olur."

Simon Dolan, Trump'ın Putin'in Ukrayna'ya girmesine asla izin vermeyeceğini söyleyerek, lider olarak “öngörülemezliğinin” onu “tehlikeli bir düşman” yaptığını vurguladı.

"Donald Trump, Vladimir Putin'in Batılı demokratik değerlere böylesine küstah bir saldırı yapmasına izin vermezdi" diyen Simon Dolan, "Biden ve Harris'in beceriksizliğinin ve algılanan zayıflığının Kremlin'i düşmanca hareket etmeye cesaretlendirdiği çok açık" ifadelerini kullandı. .

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