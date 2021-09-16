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İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Kovid-19 salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

25 Dakika Önce
2021-09-16 21:44:34
İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin 139,2 milyon kişiyi etkilediğini, 17 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

IFRC, iklim değişikliği ve Kovid-19'un etkilerine yönelik yayımladığı yeni raporunda, salgının toplumları iklim krizine karşı daha savunmasız hale getirdiğine dikkati çekti.

Raporda, 681 milyondan fazla kişinin aşırı sıcaklıklara maruz kaldığı belirtilerek, Kovid-19 salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin 139,2 milyon kişiyi etkilediği, 17 bin 242 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.

IFRC Başkanı Francesco Rocca, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Dünya, iklim değişikliğinin ve Kovid-19'un toplumların sınırlarını zorladığı eşi benzeri görülmemiş bir insani krizle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Rocca, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi dünya liderlerine sera gazı emisyonlarının azaltılması için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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