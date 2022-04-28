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İklim değişikliği 'yeni bulaşıcı hastalık' riskini artırabilir

İklim değişikliği, 2070 yılına kadar hayvan türleri arasında binlerce yeni virüsün yayılmasına neden olacak ve yeni bir araştırmaya göre bu, hayvanlardan insanlara sıçrayan bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini artıracak.

1 Saat Önce
2022-04-28 19:52:15
İklim değişikliği 'yeni bulaşıcı hastalık' riskini artırabilir

Uzmanlar iklim değişikliğinin 2070 yılına kadar hayvan türleri arasında binlerce yeni virüsün yayılmasına neden olacağını tahmin ediyor.

Bu durum özellikle son on yılda grip, HIV, Ebola ve koronavirüs dahil olmak üzere, insanlardan hayvanlara veya tam tersi şekilde yayılan ölümcül hastalıkların sıcak noktaları olan Afrika ve Asya için geçerli.

Perşembe günü Nature dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, dünya 2 santigrat derece (3,6 Fahrenheit) ısınırsa, 3 binden fazla memeli türünün nasıl göç edebileceğini ve virüsleri yayabileceğini incelemek için bir model kullandılar.

Türler arası virüs yayılımının yalnızca memeliler arasında 4 binden defadan fazla olacağını buldular. Kuşlar ve deniz hayvanları çalışmaya dahil edilmedi.

Tüm virüsler pandemiye dönüşmeyebilir

Araştırmacılar, tüm virüslerin insanlara geçmeyeceğini veya koronavirüs ölçeğinde pandemi haline gelmeyeceğini, ancak türler arası virüslerin sayısının insanlara yayılma riskini artırdığını söyledi.

Çalışma, iklim değişikliği ve bulaşıcı hastalıkların yayılması olmak üzere iki küresel krizin önemini vurguluyor. .

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