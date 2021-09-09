İklim değişikliği nehirlerde çiçeklenme sürecini uzattı

İklim Değişikliği Uzmanı Zasiadko, 'Çiçeklenme sudaki oksijeni azaltıyor ve nehirdeki diğer canlılar yaşayamıyor. Önceki senelere göre çiçeklenme süresinin uzadığını görüyoruz, geçmişte sadece ağustos ayında birkaç hafta olan süreç şimdi temmuzdan eylüle kadar uzayabiliyor' dedi.

İklim değişikliği tüm dünyada etkisini gösterirken Ukrayna'da da nehirlerde çiçeklenme döneminin uzaması gibi olumsuzluklarla kendini gösteriyor.

İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle 2020'de kuraklık, orman yangınları ve sellerde artışın yaşandığı ülkede, nehir ve göllerde çiçeklenme problemi daha da görünür hale geliyor ve çiçeklenme dönemleri uzuyor. Bu, ülkenin en büyük ve önemli nehri Dinyeper ile diğer sulak alanların bazı bölgelerinde de gözlemlenebiliyor.

Bu durumun olumsuz etkilerine karşı uyaran uzmanlar, yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.

- Geçmişe göre nehirlerde çiçeklenme süreci uzadı

Sivil Toplum Kuruluşu Ecoaction İklim Değişikliği Uzmanı Yevheniia Zasiadko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle geçen yıl büyük orman yangınları, kuraklık ve batı Ukrayna'da seller yaşandığını hatırlattı.

Zasiadko, "Bu gelişmeler gelecek yıllarda bizi nelerin beklediğini gösteriyor." dedi.

Ukrayna'nın en büyük nehri Dinyeper'de su yüzeyinde çiçeklenmenin arttığını belirten Zasiadko, "Su yüzeyindeki çiçeklenmenin birkaç nedeni var. Bunlardan birisi iklim değişimi. Geçen senelerde iklim değişikliği nedeniyle sıcak yazlar geçirdik, bu yüzden nehir suyu daha ısındı." diye konuştu.

Zasiadko, ayrıca Kiev'de artan nüfusla orantılı olarak artan endüstriyel kirliliğin de çiçeklenmenin başka bir nedeni olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece Dinyeper Nehri'nde değil, diğer su alanlarında da görüyoruz bu durumu, göllerde ve farklı nehirlerde de yaşanıyor. Çiçeklenme sudaki oksijeni azaltıyor ve nehirdeki diğer canlılar yaşayamıyor. Önceki senelere göre çiçeklenme süresinin uzadığını görüyoruz, geçmişte sadece ağustos ayında birkaç hafta olan süreç şimdi temmuzdan eylüle kadar uzayabiliyor."

- Zelenskiy-Biden görüşmesinde iklimin konuşulması iyi bir gelişme

Zasiadko, Ukrayna'nın Paris İklim Anlaşması'na 2016'da katıldığını ve anlaşma kapsamındaki "Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı"larını (NDC) temmuzda güncelleyerek şu anda sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha iyi bir hedefi olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinde iklim ve yenilenebilir enerji konularının gündeme geldiğine dikkati çeken Zasiadko, "Bu konuların böylesine yüksek seviyede konuşulması iyi bir gelişme, bildiğim kadarıyla ilk defa bu gerçekleşti. Ancak hala durum yeterli seviyede değil bu nedenle bir vizyona ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zasiadko, 2030'a kadar yüzde 27 yenilenebilir enerji hedefinin yeterli olmadığını söyleyerek, "Hükümetten nükleer veya kömür yerine yenilenebilir enerji için bir vizyona ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

- Çiçeklenme Yeşil Dinyeper'e yol açıyor

Ecoaction Sürdürülebilir Tarım Uzmanı Anna Danyliak da iklim değişiminin en önemli sorun olduğunu aktararak bunun, suyun kalitesi, miktarı, hava kirliliği gibi diğer konuları da etkilediğine dikkati çekti.

Ukrayna'nın en önemli nehri Dinyeper'de çiçeklenme sorunun daha da yoğunlaştığını ve bunun da şu anki yeşil Dinyeper'e neden olduğunu vurgulayan Danyliak, "Kirlilik alglere besin oluyor. Artan sıcak ve besinler (kirlilik) sudaki alglerin sayısını artırıyor ve bunun sonucunda algler suyu işgal ediyor, diğer canlılara yer kalmıyor." dedi.

Danyliak, yaptıkları çalışmaya göre, Ukrayna'daki ana nehirlerin yüzyıl sonuna kadar yüzde 20-30 suyunu kaybedeceği değerlendirmesinde bulunarak, bu duruma karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.