İklim değişikliği hakkındaki acı gerçekler kesinleşiyor

İklim değişikliğinin aslında olmadığına inanan insanlar var olmaya devam etse de, yeni bir araştırma bu gerçeğin artık inkar edilemeyecek durumda olduğunu gösteriyor.

İklim değişikliği yaşandığı artık bir gerçek ve bilimsel araştırmaların ortak kararı, yükselen küresel sıcaklığın, fosil yakıtların pervasız kullanımıyla hızlanan, çevreye insan müdahalesinin doğrudan bir sonucu olduğu yönünde. Ancak pek çok kişi bu gerçeği kabul etmeye isteksiz görünüyor, değişimi Dünya'nın "doğal döngüsüne" bağlıyor veya değişimin yaşandığını tamamen inkar bile edebiliyor.

Ama çevreyle ilgili 88.125 hakemli bir araştırma üzerinde yapılan yeni bir inceleme, fikir birliğinin 2013'te bulunan yüzde 97'lik fikir birliğinden bile daha yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Artık, yayınlanan hakemli araştırmaların yüzde 99,9'u iklim değişikliğine insanların neden olduğu konusunda hemfikir.

Araştırmacılar bunun, hala (şaşırtıcı bir şekilde) iklim değişikliğini inkar eden birçok politikacı ve topluluk için yeterli kanıt olması gerektiğine inanıyor. Araştırma, Environmental Research Letters üzerinde yayınlandı.

Cornell Üniversitesi misafir araştırmacısı ve makalenin baş yazarı olan Mark Lynas, Alliance for Science'da yaptığı bir açıklamada "Şu anda fikir birliğinin yüzde 99'un üzerinde olduğundan ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin gerçekliği hakkında herhangi bir anlamlı tartışma için yer kalmadığından neredeyse eminiz" diyor.

Ne yazık ki, pek çok kişinin hala ikna edilmeye ihtiyacı var. Yale Climate Communication'ın söylediğine göre, ABD'deki insanların yaklaşık yüzde 72'si küresel ısınmanın gerçekleştiğine inanıyor ve sadece yüzde 57'si bunun "çoğunlukla insan faaliyetlerinden kaynaklandığına" inanıyor.

Daha da endişe verici bir şekilde, Amerikalıların yüzde 25'i bilim insanları arasında küresel ısınmanın olup olmadığı konusunda "çok fazla anlaşmazlık" olduğuna inanıyor ve bu da bilim insanlarının bulguları ile halkın bunlara ilişkin algısı arasında açık bir ayrım olduğunu gösteriyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.