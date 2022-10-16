İklim aktivistleri ne yapacağını şaşırdı, bu sefer de galeriye saldırdılar

İngiltere'de hükümetin yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden ‘çevreci grup’ Just Stop Oil, başkent Londra'daki lüks araç markası Aston Martin’in galerisine boyalı saldırı düzenledi.

Sanat eserlerine yönelik saldırıyla gündeme gelen ‘çevreci' grup Just Stop Oil, son protestosunda İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks araç galerisini hedef aldı.

İngiliz hükümetinden yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden çevreci grup, Londra'daki Park Lane üzerinde bulunan galerinin duvarlarını ve camlarını turuncuya boyayarak, galerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

İklim aktivistlerinin bu seferki hedefi lüks araç galerisi oldu

"Sadece petrolü durdurun"

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde bu tür çevre protestolarını engelleme planlarını açıklamasının ardından gerçekleşen eylem hakkında açıklama yapan grup, "Protestoyu susturmayı amaçlayan ihtiyati tedbirlere karşı pes etmeyeceğiz. Biz şiddet içermeyen bir sivil hareketiz. Sadece petrolü durdurun" ifadelerini kullandı.