DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2731 ₺

EURO

17,6887 ₺

ALTIN

966,99 ₺

BİST

2.412,77 ₺

TIMETURK / DÜNYA / İkinci saldırı planı varmış

İkinci saldırı planı varmış

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlediği saldırıyla 7 kişinin ölümüne ve en az 30 kişinin yaralanmasına sebep olan Robert E. Crimo'nun ikinci bir saldırı planladığı anlaşıldı.

17 Saat Önce
2022-07-06 20:17:21
İkinci saldırı planı varmış

Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, Şikago yakınlarındaki Highland Park'ta düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldüren Crimo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığını, fakat buna hazır olmadığını düşünüp yarı yoldan döndüğünü belirtti.

Covelli, 7 kez birinci derece cinayetle suçlanan beyaz Amerikalının ani karar değişikliğiyle Illinois'e dönmesi sonucu yakalandığını, daha sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü muhtemel ikinci saldırının böylece önlenmiş olduğunu ifade etti.

thumbs_b_c_456dbef3a61784e632e91c5d42d254ac

Illinois'teki mahkemede hakimin Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verdiği, polisin, saldırının gerçekleştirildiği çatı katında 83 mermi ve 3 sarjör bulduğu kaydedildi.

Ayrıca 5 silaha sahip olduğu belirtilen Crimo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş