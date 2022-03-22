DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alacak
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi
Kur korumalı TL mevduat hesaplarında düzenleme
Almanya tarih verdi! 'En güçlü orduyu kuracağız'
‘Akılsız’ telefonlara geri dönülüyor!
Dünyanın en uzun aracı daha da uzatıldı: 30,54 metre
Flaş gelişme! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş...
Fitch’ten kötümser rapor; büyüme tahminleri düşürüldü
Fed: Gerekirse daha agresif olacağız
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Zelenskiy’den “referandum” açıklaması
Rusya, Japonya ile arasındaki köprüleri attı!
Bakan Nebati: Kripto parayla ilgili teknik çalışmaları tamamladık
“Ayçiçek yağını bırak; esas küresel Putin açlığı geliyor”
Pentagon: Karadeniz’deki Rus gemilerinde hareketlilik arttı

TIMETURK / DÜNYA / İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi

Almanya’nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

17 Dakika Önce
2022-03-22 00:54:12
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klettenberg semtindeki inşaat çalışması esnasında bulunan yarım tonluk bombanın imha çalışmaları sırasında yakınlarda oturan yaklaşık 2 bin 460 kişi tahliye edildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 600 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, Hildegard-von-Bingen Lisesinde oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bazı yerleşim yerlerinde patlamamış bombalar bulunuyor

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş