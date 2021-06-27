İki yeni dev gezegen keşfedildi

Yurttaş bilimciler Dünya'dan 352 ışık yılı uzaklıkta güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen iki yeni gaz devi ötegezegen keşfetti. Güneş'ten 1,5 kat daha büyük ve daha parlak olan HD 152843'ün etrafındaki gezegenlere Planet B ve Planet C adları verildi.

Yurttaş bilimciler Dünya'dan 352 ışık yılı uzaklıkta güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen iki yeni gaz devi ötegezegen keşfetti.

Güneş'ten 1,5 kat daha büyük ve daha parlak olan HD 152843'ün etrafındaki gezegenlere Planet B ve Planet C adları verildi.

İsteyen kişiler NASA'nın finanse ettiği Planet Hunters adlı projeye katılarak uzay ajansının Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (Transiting Exoplanet Survey Satellite - TESS) gelen verileri inceleyip ötegezegen arayışına katkıda bulunabiliyor.

Yurttaş bilimciler yıldızların parlaklığını gösteren grafikleri inceliyor.

Parlaklıkta yaşanan düşüş, bir gezegenin yıldızın önünden geçtiği anlamına gelebiliyor. Birkaç yurttaş bu yönde bir bildiri yaparsa, bu veriler toplanıp analiz için araştırmacılara gönderiliyor ve ötegezegen adayları belirleniyor.

Bilgisayarlar gezegenleri diğer fenomenlerle karıştırabildiği için yurttaş bilimciler epey yardım edebiliyor. Oxford Üniversitesi'nde astrofizik alanında çalışan, çalışmanın başyazarı Nora Eisner, "Pek çok ötegezegen adayı bu yüzden gözden kaçıyor. Yani yurttaş bilimi harika bir şey” dedi.

HD 152843 hakkında yurttaş bilimcilerin topladığı veriler araştırmacılar tarafından incelenerek gezegenler tespit edildi.

ABD'deki Lowell Gözlemevi'nde ve İspanya'daki Galileo Ulusal Teleskobu'nda yapılan gözlemlerle gezegenlerin keşfi doğrulandı.

Dünya'dan 3,4 kat daha büyük olan Planet B, Neptün'e benziyor ve yıldızının etrafındaki dönüşünü 12 Dünya günü süresinde tamamlıyor.

Yörüngesindeki dönüşünü 19-35 Dünya gününde tamamlayan daha dış taraftaki Planet C ise Dünya'dan 5,8 kat daha büyük.

Her iki gezegen de yaşam barındıramayacak kadar sıcak ve gazlı. Ancak uzmanlar keşfin, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi sağladığını ifade etti.

Keşfe katkı veren yurttaş bilimcilerden biri de ABD'li makinist Cesar Rubio. "Küçük de olsa da katkıda bulunduğumu hissediyorum" diyen Rubio, bilimsel araştırmalara destek vermenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Araştırma makalesi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı hakemli bilim dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Independent Türkçe, CNN International, Space.com

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