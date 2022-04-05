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İki ülke anlaştı! ABD’den 16 milyar dolarlık F-16 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'a 1,6 milyar dolar değerinde toplam 8 adet F-16 Blok 70 serisinin ve diğer ekipmanlarının satışına onay verdi.

2 Saat Önce
2022-04-05 07:25:17
İki ülke anlaştı! ABD’den 16 milyar dolarlık F-16 satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'a yaklaşık değeri 1,6 milyar dolar olan 8 adet F-16 C/D Blok 70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verildiği kaydedildi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 4 adet F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 savaş uçağı ile söz konusu uçaklarda kullanılmak üzere yedek motor ve diğer destek ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

"Bölgedeki güç dengesi değişmeyecek"

Açıklamada, satışın Bulgaristan'ın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı, ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor. .

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