'İki Sergey' yol ayrımında

Rusya'da yapılacak olan Duma seçimleri, siyaset sahnesinde yankı yaratacak görev değişimlerine de gebe. İktidar partisi Birleşik Rusya'nın aday listesinde ilk sıralara konulan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un siyasi gelecekleri merak konusu.

Rusya'da hafta sonunda yapılacak olan Duma seçimleri, siyaset sahnesinde yankı yaratacak görev değişimlerine de gebe. "İki ağır top" olarak iktidar partisi Birleşik Rusya'nın aday listesinde ilk sıralara konulan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un siyasi gelecekleri merak konusu.



Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şoygu ve Lavrov'un Duma'ya seçilmeleri durumunda "kabinedeki yokluklarını hissedeceğini" söylemişti.



Siyaset bilimci Dmitri Abzalov News.ru portalına verdiği söyleşide bakanların istifa olasılığını değerlendirdi.



Abzalov'a göre, Şoygu savunma bakanlığı görevini "kesinlikle bırakmayacak". Ancak Lavrov'un seçilmesi durumunda Devlet Duması'nda görev üstlenmesi son derece olası. Siyaset bilimci, deneyimli hariciyecinin Duma Başkan Yardımcısı olacağı ve uluslararası ilişkiler komitesini yöneteceği görüşünde. Bazı analistler ise Lavrov'un yeni dönemde Duma Başkanı olabileceğini düşünüyor.



Rus basını uzun süredir Sergey Lavrov'un kendisinin dışişleri bakanlığı görevini bırakmak istediği yönündeki haberlere yer veriyor. Hatta bazı yorumcular, bu görev için Dmitri Peskov'un adının geçtiğini söylüyor.



Analist Abzalov, anketlerde en popüler isimler olarak vitrine çıkan iki deneyimli bakanın Duma seçimlerine girmesini, iktidarın halkın memnuniyetsizliğini giderme arzusuna bağlıyor.



Buna göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan sınırlama kararlarının etkisini silmek için popüler bakanlar yeni bir cephede görev üstleniyor.



Siyaset bilimci Şoygu'nun Uzak Doğu ve Sibirya gibi ülkenin geri kalmış bölgeleriyle ilgilenmesini ve emeklilere para yardımı açıklamasını da bu kampanyanın içinde gördüğünü belirtiyor.



Bir başka iddia ise, iki bakanın da seçimi kazandıktan sonra milletvekilliğinden istifa edip görevi listedeki diğer Birleşik Rusya adaylarına devretme ihtimali bulunduğu, bunun hukuken mümkün olduğu yolunda.



Sergey Şoygu, Rusya basınında çıkan bazıyorumlarda olası bir "Putin sonrası" senaryoda devlet başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak anılıyor.



Duma seçimleri cuma günü başlayacak, pazar akşamı sona erecek.

Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.