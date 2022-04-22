DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İDDEF'ten Kuraklık Yaşayan Etiyopya ve Somali'ye Ramazan Yardımı
Tarım ve hayvancılıkta destek ödemesi artırıldı
HDP'li Paylan’dan tepki çekecek teklif: ‘Ermeni Soykırımı tanınsın’
Kuveyt Türk ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği
İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
Bonita Hair Clinic ;“Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder”
22 Nisan 2022 Cuma fındık fiyatları ne kadar?
Hollanda: Erdoğan'ın özel rolü var
Müge Anlı ile Tatlı Sert Berivan Aygün kimdir?
12. Sınıflara 45 günlük izin veriliyor mu?
Bakan Kurum tarih verdi; 'Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak'
Kur'an-ı Kerim'i tekrar yakmak istedi, izin çıkmadı
Antalya'ya transfer olan Tetyana: Ülkeme saldıranın takımında oynayamazdım
Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı izle! SÜPER LİG
ATSO Başkanı da kira fiyatlarına isyan etti

TIMETURK / DÜNYA / İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti

İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti

İspanya'nın Girona ve Rusya'nın Moskova kentlerinde yaşayan, Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev'in, 20 Nisan'da ilk önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettikleri bildirildi.

43 Dakika Önce
2022-04-22 21:09:27
İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti

İspanyol basınında yer alan haberde, iki Rus oligarkın, aynı gün önce aile üyelerini öldürüp daha sonra intihar etmelerinin araştırıldığı kaydedildi.

sergey-protosenya

Polis kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgilerde, Girona'nın Lloret de Mar yerleşim yerinde 20 Nisan'da yaşayan olayda, Novatek adlı doğal gaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya'nın evinde bıçakla önce eşi (53) ve kızını (16) öldürdüğü (foto: Telegraph) ardından da intihar ettiği belirtildi.

Polisin, Protosenya'nın Fransa'da yaşayan oğlunun ailesinden haber alamayınca Girona'daki eve gelip içeride cesetleri görmesinin ardından ettiği telefonla olay yerine geldiği aktarıldı.

FQoE3duXEA4gb5D

Haber ilk, aile içi şiddet olarak verilse de aynı tarihte bu kez Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiğinin duyurulmasıyla başka şüpheler yarattı.

İspanyol basını, polisin Girona'da yaşanan olayla ilgili farklı seçenekleri de araştırdığını yazdı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş