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İki komşu ülkede gerginlik! Sınır muhafız askerleri çatıştı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafız askerleri arasında silahlı çatışma çıktı.

2 Saat Önce
2022-04-13 10:59:17
İki komşu ülkede gerginlik! Sınır muhafız askerleri çatıştı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin açıklamasına göre, iki ülke sınır muhafızları arasında çıkan çatışma, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesi Selkan yerleşim biriminde yaşandı.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesine girerek ihlalde bulunan Tacikistan sınır muhafız askerlerinin başlattığı çatışmada, Kırgızistan'ın Dostuk köyü havan toplarının hedefi oldu ve her iki taraftan da birer asker yaralandı.

Çatışma, iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durduruldu.

Taraflar arasında müzakereler sürüyor. .

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