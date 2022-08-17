İki katına çıktı, yeni rekor geldi! Tam 120 kişi…

Suudi Arabistan’da 2022’nin ilk altı ayında tam 120 kişi idam edildi. Bu yılın ilk altı ayında idam edilenlerin sayısı 2021’in tamamında idam edilenlerin iki katı oldu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan yeni idam rekorunu kırdı. Suudi Arabistan'da 2022'nin ilk altı ayında tam 120 kişi idam edildi. Bu yılın ilk altı ayında idam edilenlerin sayısı 2021'in tamamında idam edilenlerin iki katı oldu.

Ülkede 2020 yılında görülen idam sayılarının azalmasının ardından geçtiğimiz yıl, 60 kişi idam edilmişti. Suudi-Avrupa İnsan Hakları Örgütü'nün verilerine göre, 2022'nin ilk altı ayında idam edilenlerin sayısı ise 120 oldu. Örgütten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin bu yıl idamlara ilk altı ayda gerçekleştirdiği şekilde devam etmesi durumunda 2019 yılında gerçekleşen 186 idamın geçilerek yeni bir rekorun kırılacağı belirtildi.

Davalar şeffaf değil

Örgüt açıklamasında idamların kapsamına cinaî suçların alınmadığı belirtilerek bu davaların şeffaf bir şekilde yürütülmemesi ve dava dosyalarına ulaşmanın zor olduğu belirtildi.

Örgüt verilerine göre; Suudi Arabistan'da sadece Mart ayında 13 toplu idamda 81 kişi idam edildi.