DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Deri sektöründen ihracat hamlesi
“Kâbil hükümeti, Taliban karşısında ayakta kalabilir mi?”
Kırkpınar'da final heyecanı
ANALİZ: Türkiye’nin yeni Afganistan stratejisi
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde gün batımı büyülüyor
15 Temmuz'un meçhul kahramanları...
Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki
Kanada'nın kanlı geçmişi...
2021 DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? DGS soruları ne zaman açıklanacak?
Erbakan’dan iktidara uyarı: Gelin bu yanlıştan dönün
Murat Belge: Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tepkiye çok şaşırdım
Türkiye'yi de ilgilendiren seçim için halk sandığa gitti
Kulüpler Birliği'nin bildirisi ortalığı karıştırdı
Dikey Geçiş Sınavı başladı
Vahyî din ile beşerî din arasındaki fark

TIMETURK / DÜNYA / İki generalin heykelini daha kaldırdılar

İki generalin heykelini daha kaldırdılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 1860 Amerikan İç Savaşı'nda görev almış iki generalin anıtları kaldırıldı.

4 Saat Önce
2021-07-11 09:11:50
İki generalin heykelini daha kaldırdılar

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 1860 Amerikan İç Savaşı'nda görev almış iki generalin anıtları kaldırıldı.

Heykellerin sökülmesi sırasında konuşma yapan Belediye Başkanı Nikuyah Walker, "Amerika'nın ekonomik kazançlar için siyah insanları yok etme günahıyla mücadeleye destek hedefine küçük bir adım daha yaklaştığını" söyledi.

Charlottesville şehrinde bulunan anıtlar hakkında kaldırma kararı 2017'de alınmış, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılar bu kararı protesto etmişti. Gösteri karşıtlarını protesto edenlerle birçok çatışma yaşanmıştı. Nazi ve konfederasyon işaretleri taşıyan protestoculardan biri kendilerine tepki gösteren kalabalığın üzerine aracını sürmüş ve Heather Heyer adlık işi ezilerek hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı.

Irkçıların kaldırılmasını istemediği heykeller, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika'nın güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon ordusuna komutanlık yapan generallere ait.

ABD'de 1920'lerde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların öne çıkmaya başlamasıyla Konfederasyon'a ait semboller özellikle güney eyaletlerde yaygınlaşmaya başladı.

Generallerin heykeli de bu dönemde, 1924'te, doğdukları Virginia eyaletinin Charlottesville kentine dikildi.

Kendileri de köle sahibi olan generaller, Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlığını ilan eden güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH