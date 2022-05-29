DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,1920 ₺

EURO

17,4658 ₺

ALTIN

965,28 ₺

BİST

2.438,84 ₺

TIMETURK / DÜNYA / İki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp!

İki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp!

Filipinler'de bir balıkçı gemisi, Palawan eyaleti açıklarında bir kargo gemisiyle çarpışması sonucu battı.

3 Saat Önce
2022-05-29 11:15:19
İki gemi çarpıştı: Mürettebat kayıp!

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, batan balıkçı gemisinin mürettebatından 8 kişi kayboldu.

Filipinler Sahil Güvenlik kurtarma ekipleri kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Balıkçı gemisindeki 21 kişilik mürettebattan 13 kişi kurtarıldı, Filipinler'in merkezine giden kargo gemisi ise zarar görmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş