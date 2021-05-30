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İki doz aşı olanlar KKTC'ye karantinasız girebilecek
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İki doz aşı olanlar KKTC'ye karantinasız girebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran'dan itibaren ikinci doz koronavirüs aşısı yaptıranların, ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu.

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30.05.2021 17:56:30
İki doz aşı olanlar KKTC'ye karantinasız girebilecek

Saner, Kovid-19'la mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önerilen ve 31 Mayıs-7 Haziran'da uygulanacak yeni Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde 23.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde, restoran, kafe, pastane ve büfeler ise 06.00-22.30 saatlerinde hizmet verebilecek. Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacak.

Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak "ikinci doz" aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve bu uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlanacağını açıkladı.

İkinci doz aşısını yaptıranların KKTC'ye gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini ifade eden Saner, bu kişilere havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebileceklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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