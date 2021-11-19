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İki berberi vurdu, üçüncü de baltayı taşa vurdu

ABD'nin Baltimore şehrindeki silahlı bir saldırgan iki berberi öldürdükten sonra üçüncü berber dükkanında tıraş olan bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2021-11-19 13:46:34
İki berberi vurdu, üçüncü de baltayı taşa vurdu

ABD'de silahlı çatışmalar eksik olmuyor. Bir çatışma haberi de Maryland eyaletinin en büyük şehri Baltimore'dan geldi.

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan berber dükkanlarını gezerek, infaza başladı.

38 yaşındaki silahlı saldırgan Carlos Ortega, iki berber dükkanına girerek silahıyla dükkanda bulunan iki berberi de öldürdü. Saldırgan Ortega, üçüncü berber dükkanında ise baltayı taşa vurdu.

Saldırganın berberi vurduğu esnada tıraş olan polis Rafael Jeffers, saldırganın arkasına geçerek silahına davrandı ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

Saldırganın amacının ne olduğu ve silahın kime ait olduğu henüz çözülemedi. Fakat daha önceki iki olayda saldırganın berberleri tanıdığı ve daha önce tartışma yaşadığı düşünülüyordu. Bu ihtimali polis ortadan kaldırdı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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