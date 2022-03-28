DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı | YÖKDİL sonuçları
TOKİ'den 28 ilde açık artırmayla konut satışı
MEB ikinci ara tatil için tarih verdi! Ara tatil ne zaman başlayacak?
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun büyük acısı
MEB son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı
Sahura ne zaman kalkacağız? 2022 ramazan ilk sahuru ne zaman? 1 Nisan gecesi sahura mı kalkılacak?
Rusya’dan kritik karar! Deutsche Welle 'yabancı ajan' ilan edildi
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı
28 mart brent petrol ne kadar oldu? Brent petrol fiyatı düştü mü, yükseldi mi?
Baba Vanga'nın Putin kehaneti nedir? Baba Vanga Putin kehaneti doğru mu?
İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi
Karamollaoğlu’ndan 6'lı zirvede bir araya geldiği liderlere teşekkür
28 Mart benzin fiyatları ne kadar? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu?
Altın düştü mü? Altın neden düşüyor? Gram altın düşmeye devam eder mi?

TIMETURK / DÜNYA / İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi

İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, 'Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak.' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2022-03-28 12:42:51
İki Avrupa ülkesi arasında Rusya restleşmesi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki politikaları nedeniyle eleştirdi.

Duda, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, binlerce sivilin ölümü ve uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden bombalamalar göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini, ama Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğu için Başbakan Orban'ın bu talepleri reddettiğini söylemişti.

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkede hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetmişti.

Zelenskiy, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş ve Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş