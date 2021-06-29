IKBY Parlamentosunda Osmanlı Mesajı

Siyasi gerginlikten dolayı bir ay aradan sonra IKBY parlamentosu 16 sayılı olağan açık oturumunu bugün gerçekleştirdi.

Oturum gündemi bölgedeki siyasi ekonomik sıkıntısı nedeniyle memur maaşların ödenmemesi, yolsuzluk, kötü yönetmenlik, halkın zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesi, eğitim ve sağlık sistemindeki şikayetler, petrol anlaşmaları ve benzin fiyatların yükselmesi gibi bir çok önemli konu konuşuldu . Oturuma damgasını vuran Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat S. Bilal oldu.

BİLAL'in, Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin sözü ve Osmanlı devletinin temel felsefesi olan "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" sözünü Türkçe söylemesi damga vurdu. Yönetimin şuan ki ekonomik sıkıntısına değindi ve bu sözü de örnek gösterdi.

BİLAL, “Biliyorsunuz bölgede yaklaşık 2 seneden beri ciddi bir ekonomik sıkıntı var ve maaşlar ödenmiyor veya kesintili ödeniyor. Millet perişan yolsuzluk had Safa'da Bağdat-Erbil sorunu, petrol fiyatı düşmesi, koronavirüs nedeniyle ciddi bir ekonomik sıkıntısı var” diyerek belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.