IKBY'den PKK saldırısı açıklaması
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
2022-05-26 20:36:01
IKBY Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi. AA
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