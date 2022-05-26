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IKBY'den PKK saldırısı açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-05-26 20:36:01
IKBY'den PKK saldırısı açıklaması

IKBY Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi. AA

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