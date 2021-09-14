DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Uyuşturucu satıcısı, Müslümanlara yönelik operasyonlarda FBI muhbiri oldu
İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu
Elektrikli araçta 'yüksek voltaj' çarpmasın!
Murat Belge: “Öz Türkçe” akımı ve Güneş-Dil Teorisi, ırkçılıkta ortaktır
İspanya Bisiklet Turu’nda zafer Primoz Roglic’in
Hollanda'da bazı kısıtlamalar kalkıyor, 'korona kartı' geliyor
Muğla’da konut satışları azaldı
İhvan yöneticisinden ‘ön koşulsuz diyalog' mesajı
Haşmet Babaoğlu: Önümüzdeki ayların en kritik konusu pahalılık
Tek başına girişimciliğin handikapları
3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti
'ABD'de TÜFE öncesinde bilinmesi gerekenler'
Amerikalıların gelirleri 2020'de azaldı
Mısır'da kitaba sansür; okumak suç!
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TIMETURK / DÜNYA / İhvan yöneticisinden ‘ön koşulsuz diyalog' mesajı

İhvan yöneticisinden ‘ön koşulsuz diyalog' mesajı

İhvan'ın önde gelen yöneticilerinden Neda, Mısır Cumhurbaşkanlığı ile diyalog kapısının açık olduğunu ancak ön koşulların bu işi bozduğunu ifade etti.

1 Saat Önce
2021-09-14 22:39:33
İhvan yöneticisinden ‘ön koşulsuz diyalog' mesajı

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen yöneticilerinden Yusuf Neda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 11 Eylül'de Kapsamlı Ulusal İnsan Hakları Stratejisi Başlatma konferansında yaptığı konuşmadaki İhvan'a yönelik sözleriyle ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, söz konusu konuşmasında İhvan'a işaret ederek, geçen 90-100 yıl boyunca Mısır toplumunun belirli bir düşünceye büründüğünü söylemişti.

Sisi, "Benim onlarla bir anlaşmazlığım yok ama yoluma saygı duymaları, benimle kesişmemeleri ve beni hedef almamaları şartıyla. Fikirlerini kabul edeceğim ama bana dayatmasınlar ve baskı yapmasınlar. Bunu bana bir kişi olarak değil Mısır'a ve topluma yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Neda, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşmasının birçok soruyu gündeme getirdiğini belirterek, tüm dünyanın İhvan'ın geçen 90 yıl boyunca düşüncelerini hiç kimseye dayatmadığını bildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ile bir diyalog başlatmanın, şu anda tutukluların ve ailelerinin acılarının sona ermesini gerektirdiğini kaydeden Neda, yeni insan hakları stratejisi çalışmalarına Mısır Anayasası'nın (geçiş dönemi adalet yasasını düzenleyen) 241. maddesinin hükümlerini uygulayarak başlanmasını istedi.

Neda, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Geçmişimiz tertemizdir. Vatanı kendi canımızdan daha çok seviyoruz. Siyasette, ön şart koşmanın diyaloğu bozduğunu öğrendik. Bu nedenle kapılar açıktır diyorum."

Mısır, 11Eylül'de insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirilerinin gölgesinde ilk kez kapsamlı insan hakları ulusal strateji planını başlatmıştı. Stratejiye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın 2030 vizyonunu oluşturan milli kalkınma süreciyle entegre ulusal insan hakları stratejisini başlattı." ifadelerine yer verilmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş