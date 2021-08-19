Küba, birçok vatandaşı ve uluslararası hak aktivistini kızdıran bir adım atarak “ülkenin prestijine” zarar verebilecek yayınların yasaklanması da dahil olmak üzere sosyal medya kullanımına daha sıkı kontroller getirdi. Buna göre “anayasal düzeni yıkmaya” teşebbüs edenler siber terörist olarak kabul edilecek.

Küba, birçok vatandaşı ve uluslararası hak aktivistini kızdıran bir adım atarak “ülkenin prestijine” zarar verebilecek yayınların yasaklanması da dahil olmak üzere sosyal medya kullanımına daha sıkı kontroller getirdi.

Salı günü resmi gazetede yayınlanan '35. Kararname', kısmen sosyal medyada paylaşılan bilgiler nedeniyle yayılan komünist hükümet karşıtı büyük protestolardan bir ay sonra geldi.

Mevzuat yanlış haberlerin, mesajların veya saldırgan sayılan, “kamu düzenini bozan seferberlikleri veya diğer eylemleri teşvik eden” içeriklerin yayılmasını yasaklıyor. Ayrıca Kübalıların olası ihlaller hakkında ihbar etmesi için bir iletişim hattı kurulmasını sağlıyor.

İhlal edenler siber terörist sayılacak

Buna göre “anayasal düzeni yıkmaya” teşebbüs edenler siber terörist olarak kabul edilecek. İhlallerin cezasının ne olacağı ise belirtilmedi.

11 Temmuz protestoları olarak bilinen gösteriler için ABD destekli karşı-devrimcileri suçlayan Başkan Miguel Diaz-Canel, “35. Kararnamemiz yanlış bilgi ve siber yalanlara karşı mücadelemizi güçlendirecek” dedi.

Neyin ihlal neyin yalan veya prestije zarar verdiğine rejimin karar vereceği bu uygulamada belirsiz tanımların keyfi uygulamalara yol açmasından endişe ediliyor.

Mobil internet sayesinde halk örgütlenebilmeye başlamıştı

İki yıl kadar önce mobil internet Kübalıların hayatına girmişti. O zamandan bu yana, Facebook ve WhatsApp gibi platformlar, kamusal alanların sıkı bir şekilde kontrol edildiği ülkede Kübalıların dertlerini paylaşmaya başladıkları ve bu şekilde harekete geçebildikleri yerler oldu.

Bunu önleyecek olan Küba'nın yeni kararnamesi, devlet telekom tekelinin, ilgili makamlarla koordineli olarak, ihlallerde bulunan kullanıcılara yönelik hizmetleri askıya almasını açıkça emrediyor.

Kübalı yetkililer ülkede uzun süredir siyasi değişimi zorlamaya çalıştığını belirttikleri ABD'ye karşı birleşik bir cephe oluşturulması gerektiğini söyleyerek bu kısıtlama ve baskıları savunuyorlar.

Küba halkı 'dış güç' mazeretinden sıkıldı

Geçen ay ABD hükümeti, interneti Küba halkı için daha erişilebilir hale getirmenin yollarını aramak için özel sektör ve Kongre ile birlikte çalıştığını söylemişti.

Reuters'ın aktardığına göre birçok genç Kübalı da ABD'nin bir politikası varsa bile bunun Küba halkının kendini ifade etmekten men edilmesi için bir mazeret olmaması gerektiğini söylüyor ve “özgürlük” çığlıklarıyla yankılanan protestolardan bir ay sonra yürürlüğe giren yeni önlemleri yine sosyal medya üzerinden eleştiriyorlar.

Kaynak:Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.