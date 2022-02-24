İHH'dan Gazze'deki 10 hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi teçhizat desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki 10 hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi teçhizat desteği sağladı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de pek çok alanda insani yardım çalışmaları devam ederken, sağlık alanındaki hizmetlere de ağırlık verildi.

Bu kapsamda, Şifa Hastanesine 10 bin 735 litre, Türkiye As-Sadaaqa Hastanesine 10 bin litre ve Al-Nacar Hastanesi ile Beyt Hanun Tıp Merkezine de 5'er bin litre olmak üzere toplamda 30 bin 735 litre akaryakıt desteği verildi.

Verilen destekle, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı hastanelerde jeneratörler sayesinde hizmetlerin aksamaması hedefleniyor. İHH, yakıt desteğinin yanında şehirdeki 6 hastaneye de ilaç ve tıbbi teçhizat ulaştırdı.

- Su kuyusu hizmete açıldı

İsrail saldırılarının 51 gün sürdüğü 2014'te zarar gören ve Gazze'nin Beyt Lahya bölgesinde yer alan su kuyusu, İHH tarafından onarılarak yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Su kuyusuna, geçen yıl vefat eden Boşnak Müslümanların önderlerinden Eski Sancak Müftüsü Muammer Zukorliç'in adı verildi. Günlük bin metre küp su pompalama kapasitesine sahip kuyudan sağlanan içme suyu, kontrol merkezinden geçerek 5 bin metre küplük depoda toplanıyor. Depolanan su 20 bin Gazzeli'nin evine ulaştırılıyor.

Ayrıca İHH'nın Gazze Şeridi'nde işlettiği Mavi Marmara Şehitleri Aşevi'nde ayda 3 bin 410 aileye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Aşevinden, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, hastanelerde kalanlar ve öğrenciler de istifade ediyor. İHH, gıda yardımlarına ek olarak bu yıl bin 28 aileye de sebze-meyve paketi dağıtımında bulundu.

- 1148 aileye battaniye yardımı

Kış aylarında pek çok ülkede kış yardımları yapan İHH, mevsimin başlangıcından bu yana Gazzeli 1148 aileye battaniye dağıttı. İHH ayrıca, Gazze'de eğitime destek olmak amacıyla açtığı Osmanlı Kültür Merkezi'nin işletimine de devam ediyor.

Yılda 2 bin 500 öğrencinin istifade ettiği eğitim merkezinde, İslami ilimler, yabancı dil, bilgisayar programları, fotoğrafçılık, iletişim alanında eğitimler veriliyor. Merkezde, psikolojik destek programları da bulunuyor.

Vakıf, İsrail saldırılarında evleri hasar gören Filistinlilere de destek vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen Yeniden İmar Desteği Projesi kapsamında, saldırılar sonucu ağır hasar gören bir evin yeniden inşası ve 7 evin de onarımı tamamlandı.

Yapımı süren 4 ve onarım işleri devam eden 2 ev bulunurken, ay sonu ise 33 evin onarımına başlanması planlanıyor.

Ayrıca vakfın, sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi Gazzeli ailelere yönelik beyaz eşya yardımları da devam ediyor. .