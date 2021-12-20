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TIMETURK / DÜNYA / İdlib'deki kampları su bastı

İdlib'deki kampları su bastı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim saldırılarından kaçan sığınmacıların yaşadığı kampları, sağanak yağış nedeniyle su bastı. Bölgede ekiplerin, kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

14 Dakika Önce
2021-12-20 00:48:39
İdlib'deki kampları su bastı

Gece boyu süren yağış, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kentleri sular altında bıraktı.

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İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha ekibinin yaptığı çalışma sonucu 24 çadır kenti su bastığını, binlerce sivilin çadırının su altında kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

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Hallaj, "İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor." dedi. Her geçen gün insani krizin arttığını ifade eden Hellaj, oluşan zararı karşılamak için hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

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İdlib bölgesinde dün gece başlayan ve etkisini ara ara sürdüren sağanak yağış, rejim saldırılarından kaçıp, kamplara sığınan sivillere zor anlar yaşatıyor. Sağanak nedeniyle sivillerin yaşam mücadelesi verdiği birçok kampta su baskınları yaşandı.

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Çamur ve su içinde kalan sivillerin yardımına bölgedeki sivil savunma ekipleri yetişti. Yerel kaynaklar, ekiplerin kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışmaya devam ettiğini bildirildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. DHA, AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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