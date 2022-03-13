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TIMETURK / DÜNYA / İdlib'de kara kış; yollar kapandı

İdlib'de kara kış; yollar kapandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren kar yağışı, yerinden edilen binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampını olumsuz etkiledi.

2 Saat Önce
2022-03-13 20:44:54
İdlib'de kara kış; yollar kapandı

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda derme çatma çadırlarda kalan binlerce sivilin hayatı kar yağışı nedeniyle daha da zorlaştı.

"44 çadır kampının zarar gördüğü belirlendi"

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İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, "Saha ekibinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampının zarar gördüğü belirlendi" dedi.

Yardım kuruluşları kamplarda çalışmalarını artırmalı

Hallaj, "İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor" diye konuştu.

Tel Minnis Çadır Kampı Müdürü Cemel Abdülmecit de "Sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışı nedeniyle 13'ten fazla çadır yıkıldı" açıklamasını yaptı.

Abdülmecit, kampta oluşturulan gönüllü ekibin çadırları yıkılan ailelere yardım ettiğini belirtti.

"Yakacak bir şeyimiz yok”

Kamp sakinlerinden Edip Akil, çadırların yıkılmaması için 2 saat boyunca çadırların üzerine yağan karı temizlediğini söyledi.

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Gecenin çok soğuk geçtiğini ifade eden Akil, "Yakacak bir şeyimiz yok. Çadırlarda yaşayan siviller yoksul. Yardım kuruluşları desteklerini azalttı. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

Kamp sakinlerinden Ebu Muhammed de çadırlarının başlarına yıkılacağı endişesi içinde olduklarını söyledi. Ebu Muhammed, "Yollar kapandı. Ekmek temin etmekte zorlanıyoruz" dedi. AA .

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