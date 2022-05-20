İdamına saatler kala son arzusu 'pes' dedirtti!

ABD'nin Georgia eyaletinde görülen bir idam davasında 46 yıl önce idam cezasına çarptırılan adamın son arzusu ve ardından infazına sayılı saatler yaşanan gelişme duyanlara 'pes' dedirtti.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki Virgil Delano Presnell, 4 Mayıs 1976 yılında Atlanta'nın hemen dışındaki Cobb County'de okuldan eve dönen 8 ile 10 yaşlarındaki iki kız arkadaştan birinin ölümüne sebep oldu. Diğerini de kaçırdıktan sonra istismar ederek öldürdü. Küçük kızı arabasının bagajına kilitleyip yola çıkan Presnell, lastiği patlayınca geri döndü ve küçük kız çocuğunun cesedini ormanlık alana attı. Olayın peşine düşen polisler onu yakaladıklarında, ilk önce suçunu inkar etti ancak daha fazla kaçamayacağını anladığında çareyi itiraf etmekte buldu.

46 yıl önce adam öldürme, adam kaçırma ve tecavüz gibi suçlardan hüküm giyen Presnell, ölüm cezasına çarptırıldı ancak karar 1992 yılında bozuldu. 1999 yılında idamına yeniden karar verilen adamın bu ay içerisinde ise infazının gerçekleşmesi bekleniyordu. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Öyle ki idamına sayılı saatler kala son yemeğini bile seçti. Ancak tam da o sırada yeni bir gelişme yaşandı.

Virgil Delano Presnell, 17 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Georgia'daki bir hapishanede zehirli iğne ile idam edilecekti. Fakat Presnell'in avukatı Monet Brewerton-Palmer infaz tarihinden sadece 2 gün önce haber verildiği, bu nedenle af duruşmasına hazırlanmak ve bilirkişi ayarlamak için yeterli zaman olmadığı gerekçesiyle 'merhamet başvurusu' yaptı. Monet Brewerton-Palmer, Presnell'in bağışlanması gerektiğini savunarak müvekkilinin suça sebep olan önemli bilişsel bozuklukları olduğunu ve hapishanede korkunç bir şekilde istismara maruz kaldığını söyledi. Presnell'in avukatı tarafından yapılan başvuruda Presnell'in cinayetleri kabul ettiği ve yaptıkları için üzgün olduğu belirtildi.

Merhamet başvurusunda, Presnell'in doğum öncesi beyninin hasara uğradığını ve muhtemelen bir fetal alkol spektrum bozukluğundan muzdarip olduğunu ancak yaklaşık 46 yıl önce yargılandığı sırada bunun o yıllarda teşhis edilemediği iddia edildi. Avukat, müvekkilinin annesinin ona hamileyken çok miktarda alkol tükettiğini ve okul kayıtlarında da görüldüğü gibi ciddi gelişimsel yetersizlik geçmişinin olduğunu belgelerle sundu.

Avukatın geçen cuma günü Eyalet Af ve Şartlı Tahliye Kurulu'na yaptığı başvuru değerlendirmeye alındı. Georgia eyaletindeki ölüm cezasını değiştirebilen tek otorite olan beş üyeli şartlı tahliye kurulu talebi değerlendirmek için pazartesi günü kapalı gerçekleşecek bir af duruşması planladı. 8 saat süren duruşmanın sonunda ise infazı geçici olarak durduran bir karar yayınlandı. Bundan sonra neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını yeniden yürürlüğe koymasından bu yana Georgia eyaletinde 75 erkek ve 1 kadın idam edildi. İdam kararı ertelenmeseydi Virgil Delano Presnell bu yıl Georgia eyaletinde idam edilen ilk ve ülke çapında ise yedinci kişi olacaktı. 68 yaşındaki adam zehirli iğne ile idamına saatler kala son yemeğini seçti. Önce 4 hamburger, 4 tabak patates kızartması, 2 vanilyalı milkshake isteyen adam, ardından da 4 kutu gazlı içecek, 8 parça tavuk, patates salatası ve vanilyalı dondurma siparişinde bulundu.

Kaynak: cnnturk.com .