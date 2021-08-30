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TIMETURK / DÜNYA / İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor

İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Vali John Bel Edwards ölü sayısının artmasını beklediklerini açıkladı.

10 Dakika Önce
2021-08-30 19:15:39
İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor

MSNBC kanalına konuşan Louisiana Valisi Edwards, İda Kasırgası'nın yavaşlamasıyla gece 3.00'ten itibaren arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

Edwards, kasırga nedeniyle bir kişinin ölü tespit edildiğini belirterek, "Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının gün içinde artacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Eyaletteki arama kurtarma çalışmalarına Louisiana Ulusal Muhafızlarının yanı sıra 16 eyaletten 900 arama kurtarma personelinin katıldığı açıklandı.

İda Kasırgası'nın ardından yoğun yağış devam ederken, hızı saatte 50 kilometreye (30 mil) düşen rüzgarın bölgede çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Louisina'nın Jefferson şehrinde bazı evlerin tamamen su altında kaldığı açıklandı.

Bölgede, elektrik kesintilerinin ve hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Louisina'nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise daha uzun sürmesini beklediklerini duyurdu.

Kasırga nedeniyle New Orleans'a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri'ne düştüğünü vurgulayan Entenergy şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina Kasırgası sırasında hiç hasar görmediğini söyledi.

​​​​​​​Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, pazar günü yerel saatle 12.30 civarında Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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