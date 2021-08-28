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TIMETURK / DÜNYA / Ida Kasırgası Küba'da etkisini göstermeye başladı

Ida Kasırgası Küba'da etkisini göstermeye başladı

Karayip ülkesi Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olduğu bildirildi.

1 Saat Önce
2021-08-28 06:46:02
Ida Kasırgası Küba'da etkisini göstermeye başladı

Karayip ülkesi Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olduğu bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, kategori 1 seviyesine yükselen kasırga, başta başkent Havana olmak üzere Artemisa ve Pinar del Rio eyaletlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede enerji hizmetlerinin aksadığını belirterek, güney kıyı şeridinde taşkınların rapor edildiğini bildirdi.

Risk oluşturan bölgelerde tahliye çalışmalarına başlayan ekipler, şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığını ancak dikkatli olunması gerektiği bilgisini paylaştı.

Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ciddi bir sınamayla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, halka disiplinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Küba üzerinde etkili olması beklenen Ida Kasırgası'nın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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