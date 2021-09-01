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TIMETURK / DÜNYA / İda Kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini yıkıp geçti

İda Kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini yıkıp geçti

ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan İda Kasırgası bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı.

2 Saat Önce
2021-09-01 12:30:39
İda Kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini yıkıp geçti

Louisiana'nın New Orleans şehrinde, kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar elektrik hatlarına zarar verdi.

Binlerce işçi elektrik hatlarını onarmak için çalışırken, yetkililer, elektrik ve su kesintileri, gıda ve gaz sorunlarının yanı sıra bunaltıcı sıcaktan etkilenen bölge halkına ücretsiz gıda sağlama konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.

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Kasırga, Grand Isle kasabasında toplu yıkıma neden oldu

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, kasırganın elektrik şebekelerine zarar vermesi ve şehrin karanlıkta kalması nedeniyle olası suçları önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Öte yandan, pazar günü kategori 4 seviyesindeki rüzgar hızıyla Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası, Louisiana'daki Grand Isle kasabasında toplu yıkıma neden oldu

Kasabada yaklaşık 1400 yapının yarısı ya ağır hasar gördü ya da yıkıldı.

Kasabadaki ana yol dün gelgit dalgalarının getirdiği kumla neredeyse tamamen kapanırken, elektrik direkleri de ciddi zarar gördü.

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Tennessee'de müzik ve sanat festivali iptal oldu

Tennessee eyaletinde de İda Kasırgası ile gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle Nashville şehrindeki Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali iptal edildi.

Organizatörler, festival alanlarının suyla dolması nedeniyle araba kullanmak veya kamp yapmak için güvenli olmadığını belirtti.

Her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 Eylül'de başlaması beklenen festivalin, Nashville'in yaklaşık bir saat güneydoğusundaki Manchester'daki eski bir çiftlik alanında başlaması planlanıyordu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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